Пасажирів в аеропорту пересадили на інший літак

Нові танзанійські пригоди українців! Група туристів на цей раз не змогла вчасно вилетіти із Києва на острів Занзібар. Боїнг 737 піднався у небо в Борисполі та терміново повернувся назад. На борту спрацювала сигналізація системи кондиціонування. А отже продовжувати набір висоти було небезпечно.

Пасажирів в аеропорту пересадили на інший літак. Зламане судно належить тій же авіакомпанії, через яку наші на дві доби застрягли в Африці.

Нагадаю, із Занзібара тоді вчасно не змогли вилетіти майже двісті українців. На рейс додому люди цілу ніч чекали просто неба без води та їжі.