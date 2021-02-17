Українські туристи не змогли вчасно вилетіти на Занзібар [ Редактировать ]
Нові танзанійські пригоди українців! Група туристів на цей раз не змогла вчасно вилетіти із Києва на острів Занзібар. Боїнг 737 піднався у небо в Борисполі та терміново повернувся назад. На борту спрацювала сигналізація системи кондиціонування. А отже продовжувати набір висоти було небезпечно.
Пасажирів в аеропорту пересадили на інший літак. Зламане судно належить тій же авіакомпанії, через яку наші на дві доби застрягли в Африці.
Нагадаю, із Занзібара тоді вчасно не змогли вилетіти майже двісті українців. На рейс додому люди цілу ніч чекали просто неба без води та їжі.
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