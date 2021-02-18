В Умані дівчата випили ліки та потрапили до лікарні [ Редактировать ]
В Умані потрапили до лікарні дві восьмикласниці. Дівчата випили по 10 пігулок "Дротаверину" в приміщені школи. Учениці у задовільному стані. Обставини отруєння з'ясовує поліція Черкащини.
Нагадаю, два дні тому у Боярці на Київщині одна учениця померла після того, як випила 40 таких пігулок. Попередньо встановили, що підліток брала участь у грі однієї із соцмереж.
Директора школи відсторонили від посади - на час розслідування.
по теме
Відлига, морози і знову відлига. Через таку погодні "гойдалки" покрівлі будинків перетворюються на суцільний бурульковий вернісаж. Форми і розміри під дахами та на балконах просто заворожують
Сьогодні в Умані госпіталізували трьох дівчат із гострим отруєнням ліками. Усі вони брали учать у тік-ток челенджі - "випий по сорок пігулок"!
Воспитательница раздавала четырехлетним малышам подзатыльники и заклеивала рот скотчем, чтобы те не шумели перед тихим часом
Акушер-гинеколог одного из роддомов продал новорожденного ребенка
Інцидент трапився під час прогулянки морською набережною. Батьки не помітили, як син побіг на лід