В Умані потрапили до лікарні дві восьмикласниці. Дівчата випили по 10 пігулок "Дротаверину" в приміщені школи. Учениці у задовільному стані. Обставини отруєння з'ясовує поліція Черкащини.

Нагадаю, два дні тому у Боярці на Київщині одна учениця померла після того, як випила 40 таких пігулок. Попередньо встановили, що підліток брала участь у грі однієї із соцмереж.

Директора школи відсторонили від посади - на час розслідування.