У Євросоюзі назвали умови визнання російської вакцини "Спутник V" [ Редактировать ]
ЄС визнає російську вакцину "Спутник V", лише якщо та пройде всебічну перевірку заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Серед іншого йдеться про інспекцію на місці виробництва препарату в Росії.
Водночас, за словами фон дер Ляєн, в ЄС не розуміють, чому Росія пропонує свою вакцину іншим країнам, якщо її власне населення досі не вакциноване.
Раніше Литва заявила, що Кремль використовуватиме "Спутник V" як гібридну зброю.
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