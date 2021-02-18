Серед іншого йдеться про інспекцію на місці виробництва препарату в Росії

ЄС визнає російську вакцину "Спутник V", лише якщо та пройде всебічну перевірку заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Серед іншого йдеться про інспекцію на місці виробництва препарату в Росії.

Водночас, за словами фон дер Ляєн, в ЄС не розуміють, чому Росія пропонує свою вакцину іншим країнам, якщо її власне населення досі не вакциноване.

Раніше Литва заявила, що Кремль використовуватиме "Спутник V" як гібридну зброю.