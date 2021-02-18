В Україні зростає кількість хворих на COVID-19 [ Редактировать ]
Кількість інфікувань на Ковід-19 в Україні знову зростає. Минулої доби шість тисяч 237 нових випадків. 163 людини померли. Понад п'ять тисяч одужали, повідомляють у МОЗі.
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