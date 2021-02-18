Кількість інфікувань на Ковід-19 в Україні знову зростає. Минулої доби шість тисяч 237 нових випадків. 163 людини померли. Понад п'ять тисяч одужали, повідомляють у МОЗі.

Найбільша кількість інфікованих в Івано-Франківській області - майже 800. Далій йдуть Вінничина та Київ.