На Дніпропетровщині вчителі не можуть дочекатися обіцяних зарплат. Освітянам анонсували з нового року надбавки. Заявляв про це і міністр освіти Сергій Шкарлет. Та натомість людям урізали виплати. Куди поділися обіцяні гроші - дізнавалася Олена Мендалюк.

Світлана Антип 10 років працює вчителькою. В одній зі шкіл Кам'янського викладає англійську мову. Жінка каже, в січні вчителям обіцяли підвищення зарплатні на 20 відсотків. Однак не виплатили навіть звичних доплат. Зокрема Світлана не дорахувалася дві тисячі сімсот гривень.

Світлана Антип, вчителька англійської мови Кам'янської СШ №5:

Аванс я отримала 4 700 грн і друга виплата у мене на руки 3 686. У мене є кредитні зобов'язання, 2400 я повинна заплатити, я повинна заплатити за світло інтернет, за газ я повинна заплатити бо це можуть відрізати.

Як дожити до зарплати не знає і Тетяна. Вона викладає українську мову та літературу. Дирекція школи, каже вчителька, просить потерпіти.

Тетяна, вчителька української мови та літератури:

Не хватает денег в бюджете, поэтому просят подождать до мая и подождать.

Світлана Антип, вчителька англійської мови СШ №5 м. Кам'янське:

Зараз обіцяють таку ж ситуацію із заробітною платою, тобто про недоплату, у лютому і в березні і в квітні місяці. І якщо будуть кошти, то можливо у травні місяці вони віддають борг.

Працю вчителів оплачують за рахунок державної субвенції, кажуть у профільному департаменті Кам'янської міськради. Показують розрахунки і додають: у Міністерстві освіти, без роз'яснення причин, цього року зменшили фінансування заробітного фонду.

Тетяна Онищенко, директорка департаменту гуманітарних питань Кам'янської міськради:

Помісячний розпис субвенції здійснює міністерство освіти. На січень місяць при потребі 32 мільйони 241 тисяча 748 грн місту доведено 26 мільйонів 392 тисячі. Тобто 5 мільйонів 900 тисяч не вистачає для виплати ЗП педагогічним працівникам загальної та середньої освіти. На лютий місяць нам не вистачає мільйон 400 тисяч гривень і на березень нам не вистачає десь 200 тисяч гривень.

Учителі Кам'янського звернулися по допомогу до профспілки.

Лариса Долина, голова незалежної профспілкової організації "Освітяни Придніпров'я":

Недоотримують хто тисячу, хто дві, хто три, хто чотири тисячі. Вони працювали і в умовах локдауну. Вони працюють в умовах сьогоднішнього карантину. Вони на передовій. Вони ризикують своїм життям, ризикують своїм здоров'ям і на сьогоднішній день вони ще й мають проблеми з отриманням заробітної плати в повному обсязі.

Із проханням вирішити питання зарплат для педагогів профспілки вже звернулися до місцевої та центральної влади. Чи знайдуть чиновники гроші для вчителів, і коли - невідомо.