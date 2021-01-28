Умер звезда фильма "Офицеры" [ Редактировать ]
Народный артист СССР Василий Лановой, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщила ТАСС в четверг его жена актриса Ирина Купченко.
"Василий Семенович скончался", - сказала она.
Отметим, 2 января стало известно, что у 87-летнего Василия Ланового и его супруги Ирины Купченко обнаружен коронавирус. С учетом возраста актера было принято решение о госпитализации.
У Ланового было выявлено поражение 5% легких, поставлен диагноз "пневмония".
Ранее сообщалось, что в Москве умер звезда боевиков и сериалов 90-х годов Денис Карасев.
Также от коронавируса умер актер из "Ликвидации" и "Молодежки".
по теме
Известная украинская певица Настя Каменских (NK) порадовала поклонников новым фото с мамой
В понедельник, 25 января, на 61 году жизни умерла актриса театра и кино Ирина Токарчук
Ларрі Кінг був тим, хто сформував американську журналістику - яким його запам'ятає світ?
Бари Алибасова срочно госпитализировали в отделение реанимации одной из московских больниц
Настя Каменских (NK) порадовала поклонников новым интересным фото