Народный артист СССР Василий Лановой, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщила ТАСС в четверг его жена актриса Ирина Купченко.

"Василий Семенович скончался", - сказала она.

Отметим, 2 января стало известно, что у 87-летнего Василия Ланового и его супруги Ирины Купченко обнаружен коронавирус. С учетом возраста актера было принято решение о госпитализации.

У Ланового было выявлено поражение 5% легких, поставлен диагноз "пневмония".

Ранее сообщалось, что в Москве умер звезда боевиков и сериалов 90-х годов Денис Карасев.

Также от коронавируса умер актер из "Ликвидации" и "Молодежки".