Ситуація зі смертельно-небезпечними іграми стає критичною! Сьогодні в Умані госпіталізували трьох дівчат із гострим отруєнням ліками. Усі вони брали участь у тікток челенджі - "випий по сорок пігулок"! На щастя, їх усіх врятували. Зараз школярки у стані середньої тяжкості в лікарні.

Теж у лікарні перебуває й дівчинка з Боярки її стан поліпшився. Із реанімації школярку вже перевели в терапевтичне відділення. Напередодні вони з подругою отруїлися медпрепаратами. І подругу врятувати не вдалося...

Усі нові подробиці цієї трагічної історії та страшної самовбивчої тенденції - дивіться далі.

Це лікарня у містечку Боярка. Саме тут врятували одну зі школярок, яку напередодні привезли з гострим отруєнням. Кожна із дівчат випили по 40 таблеток пігулок. Медики кажуть: дитина вижила дивом. Бо таке передозування призводить до зупинки серця.

Галина Однорог, медичний директор Київської обласної дитячої лікарні:

Стан дитини був важкий. Ще дуже рано говорити про якісь наслідки. Наслідки для здоров'я це треба, щоб ще час пройшов. На даний момент стан стабільний. Загрози для життя немає.

Дівчинку вже перевели з реанімації до педіатричного відділення.

Галина Однорог, медичний директор Київської обласної дитячої лікарні:

Дівчинці стало краще після надання медичної допомоги. Що вона може вже перебувати не у відділенні інтенсивної терапії, а у відділенні перебуває з мамою. Сьогодні з дівчинкою почали працювати психологи.

А це ліцей, де власне, все сталося. Я нагадаю, дві семикласниці напередодні пішли у шкільний туалет, де випили медпрепарати. Зрештою, там їх і знайшли. Непритомними. Зараз у ліцеї триває розслідування. Але навчальний процес дирекція вирішила не переривати.

- Чи проводили з вами в школі якісь бесіди? - Так сьогодні проводили. На передостанньому уроці.

Біля ліцею, де сталася трагедія, розташовані кілька аптек. В одній із них діти й купили препарат. У поліції кажуть: усе заради гри. У соціальній мережі тікток, аудиторія якої здебільшого підлітки, з'явився небезпечний челендж. Відео із закликом проковтнути 40 пігулок.

Марія Дідковська-Бідюк, старша інспекторка відділу комунікації поліції Київської області:

За інформацією наданою у відео було вказано, що треба вжити 40 таблеток цього препарату і подивитися на результат. Дівчата вирішили поекспериментувати на собі ефект від цього препарату.

Чи справді було таке відео в тікток? Чи після трагедії його почали видаляти? Ми спробували його знайти втім без результатно. Не чули про такі челенджі й учні ліцею.

От я тысячу раз пролистовала Тик-ток и там пусто было, никаких вот это выпей сорок таблеток и узнай что будет и сними это на камеру. Вот такого не было.

Це приватний детектив Руслан Болгов. Він почав "розкопувати" деталі цієї історії. І за його інформацією, те що сталося - це було самогубство.

Руслан Болгов, приватний детектив:

На сколько я знаю и понимаю с разных источников - это было спланированное самоубийство данного ребенка на личностных отношениях, проблем в семье, проблем в школе.

Чи справді це так? А тим більше, що смертельну дозу препаратів випила не одна дитина. Відповіді має дати розслідування правоохоронців. Тим часом у версію суїциду не вірять. Спростовують й інформацію про неблагополучну родину загиблої дівчинки. Вчинити таке підлітки могли із необережності, кажуть психологи. Хоча і ймовірність самогубства не відкидають:

Алєся Бивалькевіч, лікар-психотерапевт:

Первое, девочки могли подражать совершая суицид. Да, могли. Второе, суицид мог быть искринним и совершенно четким мотивом уйти из жизни, но опять таки, очень редко он бывает искренним у двоих людей сразу одновременно в этом моменте.

Тож чи можна говорити про нову хвилю дитячих самогубств через небезпечні ігри в інтернеті? Таке вже було кілька років тому і тоді смертельна гра мала назву "Синій кит". Що відбувається цього разу?

Руслан Болгов, приватний детектив:

Эти голубые селедки, забудьте о них, нельзя о них говорить ни в каких аспектах. Если вы хотите эфективную борьбу против них, не нужно о них кричать, против них нужно работать.

Вочевидь працювати зараз має кіберполіція, якщо й справді причина дитячих смертей криється у віртуалі. А батькам підлітків потрібно бути вкрай уважними до своїх дітей.