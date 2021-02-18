WBO назвала следующего соперника Усика [ Редактировать ]
Всемирная боксерская организация (WBO) официально объявила о бое за "временный" чемпионский титул между украинским боксером Александром Усиком и британцем Джо Джойсом.
Об этом сообщает vRINGe.com.
По решению организации, Усик и Джойс будут бороться за титул "временного" чемпиона мира WBO. Это позволит британским тяжеловесам Тайсону Фьюри и Джошуа побороться за звание абсолютного чемпиона мира.
В то же время, победитель супербоя между британцами обязался сразу после поединка оставить титул WBO вакантным. Таким образом, более сильный боксер в противостоянии Усика и Джойса летом станет полноценным чемпионом мира.
Ранее сообщалось, что президент WBO настаивает на бое Джошуа с Усиком. В случае отказа от боя с Усиком Джошуа лишится титула. Если Джошуа все же откажется от титула, за вакантный пояс будут драться №1 и №2 в рейтинге WBO - Усик и британец Джо Джойс.
Также мы писали о том, что Усик анонсировал бой за титул WBO в 2021 году.
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