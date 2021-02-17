Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Брюгге" состоится в четверг, 18 февраля, в 17:00 по киевскому времени, а не в 19:55, как планировалось ранее. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Отмечается, что решение о переносе матча было принято из-за прогнозируемого мороза в Киеве поздним вечером.

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"Учитывая прогноз погоды в день игры, было принято решение перенести время начала матча. После согласования с соответствующими службами УЕФА, было решено, что стартовый свисток финского арбитра Маттиаса Гестраниуса прозвучит не в 19:55, как было запланировано ранее, а в 17:00 ", - говорится в сообщении.

Так, между 17:00 и 19:00 в четверг, 18 февраля, синоптики прогнозируют 12 ... 14 градусов мороза, тогда как в 20:00-22:00 температура воздуха снизится до -15 ... -17 градусов.

Это будет первая игра между "Динамо" и "Брюгге". Ответный матч состоится 25 февраля в Бельгии.

Ранее мы писали о том, что в "Брюгге" произошла вспышка коронавируса. На матч Лиги Европы против "Динамо" не полетит весь тренерский штаб бельгийцев.

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