Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 KO) и британец Джо Джойс (12-0, 11 KO) сразятся за временный пояс WBO в супертяжелом весе 17 апреля в Лондоне.

Об этом сообщает champion.com.ua со ссылкой на источники.

Отмечается, что переговоры по этому поединку ведутся уже несколько недель, и стороны близки к завершению переговоров. Оба боксера уже находятся в тренировочных лагерях.

