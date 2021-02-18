Оргкомітет Олімпіади в Токіо отримав нового очільника [ Редактировать ]
Оргкомітет Олімпійських ігор в Токіо очолить Сейко Хашимото. Попередній голова комітету був змушений подати у відставку минулого тижня - після сексистських висловлювань. Коли заявив, що, цитую, "жінки занадто багато розмовляють". Це збурило громадськість і дехто навіть закликав взагалі бойкотувати Олімпіаду.
Сейко Хашимото донині обіймала посаду міністра Олімпійських ігор. В минулому займалась велосипедним та ковзанярським спортом. Брала участь в літніх та зимових олімпійських іграх. Нагадаю, Олімпіада у Токіо стартує 23 липня.
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