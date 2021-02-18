В Саудовской Аравии впервые за несколько лет выпал снег (видео) [ Редактировать ]
В четверг утром, 18 февраля, на северо-западе Саудовской Аравии выпал снег. Об этом сообщает издание Al Arabia.
Сообщается, что такая погода сохранится на несколько дней.
Для нескольких регионов страны выпустили погодные предупреждения. В государстве ожидаются сильные грозы, сопровождаемые сильными ветром и обильными осадками в виде снега и дождя.
#SaudiArabia : More snow in Middle East - night time blizzard in Tabuk region #ثلوج_تبوك pic.twitter.com/CH5KKxmIm4— sebastian usher (@sebusher) February 17, 2021
Гражданская оборона заявила, что экстремальные погодные условия затронут:
- столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд,
- Мекку,
- Медину,
- Восточную провинцию,
- Кассим,
- Табук,
- Хайль,
- провинцию Северные границы,
- Асир, аль-Баха,
- Джазан, Наджран,
- Джавф.
В последний раз снегопады в Королевстве были зафиксированы в 2018 году.
Residents and visitors have begun flocking to the northwestern city of #Tabuk in #SaudiArabia which began to experience snowfall in the early hours of Thursday, with much more expected over the weekend.https://t.co/NN37umuG4G pic.twitter.com/SgkFIZtgsi— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 18, 2021
Ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды обесточены 11 населенных пунктов.
Также мы писали о том, что на этой неделе в Украине будет холодно, местами пройдут снегопады, а температура воздуха значительно снизится. Также климатолог предупредила украинцев об "экстремальной" погоде весной.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Винахідливі українці подоставали з шаф ковзани, санки та лижі, а ще - камери, щоб стати зіркою YouTube
За час негоди зі снігових заметів рятувальники звільнили тисячі одиниць транспорту
У дворах люди самі беруться за лопати, бо комунальна техніка сюди навіть не зазирала.
Шляхи заметені, негода не відступає - як чиновники пропонують зменшувати потік людей?
Комунальники четверту добу розчищають вулиці без упину, та сніг сипле швидше, ніж його встигають прибирати