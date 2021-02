В четверг утром, 18 февраля, на северо-западе Саудовской Аравии выпал снег. Об этом сообщает издание Al Arabia.

Сообщается, что такая погода сохранится на несколько дней.

Для нескольких регионов страны выпустили погодные предупреждения. В государстве ожидаются сильные грозы, сопровождаемые сильными ветром и обильными осадками в виде снега и дождя.

Гражданская оборона заявила, что экстремальные погодные условия затронут:

В последний раз снегопады в Королевстве были зафиксированы в 2018 году.

Residents and visitors have begun flocking to the northwestern city of #Tabuk in #SaudiArabia which began to experience snowfall in the early hours of Thursday, with much more expected over the weekend.https://t.co/NN37umuG4G pic.twitter.com/SgkFIZtgsi