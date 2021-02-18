У Боярці відсторонили від посади директорку ліцею через отруєння дітей [ Редактировать ]
Директорку Боярського ліцею, в якому дві дівчини отруїлися таблетками, усунули від посади. Поки що, на час службового розслідування до кінця березня.
Про це у Фейсбуку повідомив мер Боярки. Окрім цього, в місті створили комісію, яка контролюватиме виховну роботу в навчальних закладах. Нагадаю, у вівторок дві семикласниці ліцею отруїлися медпрепаратами. Одна з дівчаток померла на місці, друга досі перебуває в лікарні.
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