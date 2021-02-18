Уряд планує оцифрувати Україну [ Редактировать ]
Україна іде в онлайн. Уряд планує протягом трьох років - реалізувати 94 проєкти з цифрової трансформації всіх сфер життя.
Програму диджиталізації сьогодні представили в Мінцифри. До 2023 в уряді хочуть покрити інтернетом 95 відсотків території країни, а всі адміністративні та соціальні послуги повністю перенести в онлайн-режим. Ідеться про оцифрування всього документообігу.
Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України:
У нас є всього три роки для того, щоб побудувати цифрову державу. Ми самі для себе поставили такі рамки, тому що ми хочемо, щоб швидше люди почали отримувати якісні, зручні послуги. Ми проаналізували з нашою командою кожне міністерство і кожну політику, яку вони формують. і в рамках цієї політики ми запропонували проєкт "цифрової трансформації", який допоможе зробити зручним, зробити без чиновників і максимально без корупції.
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