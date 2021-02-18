Чи не вплине на валютний ринок пауза в переговорах з МВФ?

Що буде з курсом долара? Чи не вплине на валютний ринок пауза в переговорах з МВФ? Бо ж черговий транш від фонду відкладається. Місія завершила роботу фактично ні з чим, бо не побачила реформ в Україні.

Чим це може обернутися для економіки - розкаже Ірина Розова

Грошей не дали. Коли повернуться - не відомо. Місія МВФ закінчила роботу в Україні, але транш, на який чекали майже рік, знову відтерміновується.

Йоста Люнґман, постійний представник МВФ в Україні:

Дискусії фокусувалися на посиленні управління Національним банком; ...заходах, спрямованих на зменшення фіскального дефіциту; на законодавчих ініціативах щодо відновлення антикорупційної інфраструктури та судочинства і на заходах у секторі енергетики. Потрібен більший прогрес.

Саме так постійний представник МВФ в Україні - Йоста Люнґман, неочікувано в суботу описав пробуксовування нацреформ. Зокрема судової. Ну і звісно ж, ще одна, чи не найголовніша проблема.

- Проблема у нас коррупция в основном, решить это наверно тяжело, потому что кумовья, сваты... - Звісно що корупція велика, ми ж берем берем, воно кудись дівається? - Як показує досвід те, що Україна отримує ці транші ніякого ефекту немає, з одного боку потрібні кошти, з іншого боку, коли вони йдуть на розвиток, а цього на жаль не відбувається. - Я вважаю, що всі наші кошти в неправильне русло направляються. - Яка ж у нас незалежність здійснення влади на своїй території, якщо нам під умовою надання кредитів розказують як нам тут жити...треба самим побороти корупцію і зловживання всім таким.

І хоча коли ми отримаємо черговий транш не відомо, на думку експертів, сам факт прибування місії МВФ в Україні - результат показав

Сергій Фурса, інвестиційний банкір:

Это позволило правительству в конце прошлого года закрыть бюджетные дыры, потому что на фоне информации о том, что едет МВФ мы привлекли порядка четырех миллиардов долларов, это был большой спектр, это были внешние заимствования, это были внутренние заимствования это были деньги Европейского союза.

Загалом із 2014 року Україна взяла понад 4 мільярди доларів, віддала майже - два. При цьому відсотки платимо навіть за ті позики, які номінально вказані в Меморандумі. Поточного року країна має виплатити за зовнішніми і внутрішніми боргами щонайменше 600 мільярдів гривень. Пік виплат припаде на вересень, тоді доведеться сплатити одразу 102 мільярди. І без чергового траншу - зробити це буде вкрай складно.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

І якщо до того часу ми вийдемо з програми з МВФ, або не досягнемо з ними домовленостей і українська влада не буде здійснювати реформи - нам буде вкрай складно. Крім того, якщо щоб погасити транш в березні, уряд почне викопувовувати долари з ринку і цим спричинить попит, це може вплинути на курс долара вже у березні.

Данило Гетманцев, народний депутат, голова комітету податкової, митної та фінансової політики:

Безперечно, цей результат є негативним. Нема про що говорити. Нам пройти 2021 рік без чергового траншу Міжнародного валютного фонду буде важче набагато.

Утім, голосувати закони про банківський сектор та впроваджувати антикорупційні ініціативи - парламентарії не поспішають. На додачу уряд взявся ще й вручну регулювати ціни на газ, що напряму протирічить меморандуму про співпрацю.

Тетяна Острікова, економічний експет:

До літа не варто очікувати траншів. Наступний транш, згідно з меморандумом має надійти якраз у травні. Відповідно, у нас є цей строк, щоб останній раз довести нашим міжнародним партнерам, чи ми здатні виконувати такі зобов'язання, на яких ми домовлялися. Для того, щоб МВФ підтвердив, що дійсно виконуються всі пункти меморандуму - потрібно, щоб український парламент ухвалив низку законів.

А якщо траншу знову не дочекаємося, негативні наслідки українці відчують восени. І передусім під удар підпаде гривня.

Сергій Фурса, інвестиційний банкір:

В ближайшие несколько месяцев у нас есть запас прочности и нам очень еще везет с ситуацией на внешних рынках - в мире очень очень много денег, они очень очень дешевые и эти деньги распирают в те фонды, которые инвестируют и потому так или иначе они приходят в Украину.

Поки що ж інвестори впевнені: труднощі з фондом в України - тимчасові. Інвестувати закордонні партнери однаково будуть,- кажуть експерти. Додають оптимізму і в Уряді. Мовляв, над зауваженнями Фонду працюють і співпраця продовжується.