Росія відновить чартери до єгипетських курортів Хургади і Шарм-ель-Шейху. В управлінні цивільної авіації Єгипту заявили, що таке рішення ухвалили за результатами перевірки безпеки аеропортів у цих містах.

Коли саме мають відновити рейси точно невідомо. Імовірно - наприкінці березня. Авіасполучення між Росією і Єгиптом було повністю перервано в листопаді 2015 року - після катастрофи літака "Когалим-Авіа" над Синайським півостровом. 2018 Москва дозволила здійснювати перельоти до Каїра.