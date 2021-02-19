Росія відновить туристичні авіарейси до Хургади і Шарм-ель-Шейху [ Редактировать ]
Росія відновить чартери до єгипетських курортів Хургади і Шарм-ель-Шейху. В управлінні цивільної авіації Єгипту заявили, що таке рішення ухвалили за результатами перевірки безпеки аеропортів у цих містах.
Коли саме мають відновити рейси точно невідомо. Імовірно - наприкінці березня. Авіасполучення між Росією і Єгиптом було повністю перервано в листопаді 2015 року - після катастрофи літака "Когалим-Авіа" над Синайським півостровом. 2018 Москва дозволила здійснювати перельоти до Каїра.
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