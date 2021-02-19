Техас накриває снігом та рекордним морозом [ Редактировать ]
Завірюха не вщухає у США. У штаті Техас півмільйона осель залишаються без струму і водопостачання. Людям наказали кип'ятити воду перед вживанням, адже через перебої з електрикою її не можуть очистити.
Арктичний циклон дістався і східного узбережжя. Вхурделило в Нью-Йорку тамтешні аеропорти скасували сотні рейсів.
У штатах Нью-Йорк і Нью-Джерсі через негоду зачинили кілька центрів вакцинації.
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Зимові шторми та сильні морози накрили захід Сполучених Штатів. Там ускладнений рух, сотні тисяч будинків залишилися без електрики. Негода обірвала лінії електропередач та повалила дерева