Людям наказали кип'ятити воду перед вживанням, адже через перебої з електрикою її не можуть очистити

Завірюха не вщухає у США. У штаті Техас півмільйона осель залишаються без струму і водопостачання. Людям наказали кип'ятити воду перед вживанням, адже через перебої з електрикою її не можуть очистити.

Арктичний циклон дістався і східного узбережжя. Вхурделило в Нью-Йорку тамтешні аеропорти скасували сотні рейсів.

У штатах Нью-Йорк і Нью-Джерсі через негоду зачинили кілька центрів вакцинації.