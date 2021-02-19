Україна розраховує отримати вакцини проти коронавірусу у лютому - Шмигаль [ Редактировать ]
Україна розраховує отримати перші партії протиковідних вакцин ще в лютому - про це прем'єр Денис Шмигаль заявив у парламенті під час години запитань до уряду.
Також запевнив до початку березня надійде 117 тисяч доз вакцини Biontech/Pfizer. Урядовець переконаний, протягом року кількість поставок буде лише збільшуватись
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Також очікується що протягом першого півріччя 2021 року Україна зможе отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини "Астразенека Оксфорд" до червня Україна отримуватиме до мільйона доз щомісяця, потім по два млн доз щомісяця.
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