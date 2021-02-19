До початку березня надійде 117 тисяч доз вакцини Biontech/Pfizer

Україна розраховує отримати перші партії протиковідних вакцин ще в лютому - про це прем'єр Денис Шмигаль заявив у парламенті під час години запитань до уряду.

Також запевнив до початку березня надійде 117 тисяч доз вакцини Biontech/Pfizer. Урядовець переконаний, протягом року кількість поставок буде лише збільшуватись

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: