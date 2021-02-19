Навчання з територіальної оборони влаштували на Дніпропетровщині. Бійці Збройних сил України спільно із Нацгвардією та Нацполіцією відточували свої навички боротьби з диверсантами. Які завдання виконували і чи успішно? Розкаже Олена Мендалюк, вона побувала на вишколі.

За легендою навчань, нацгвардійці й кінологи тримають оборону на мобільному КПП при в'їзді до військового селища Черкаське. Їхнє завдання не допустити до населеного пункту диверсантів чи провезення боєприпасів. Бійці зупиняють підозрілу автівку.

Дмитро Конопльов, солдат військової частини 3036 Нацгвардії України:

Собака є для тої дії, щоби перевірити машину на криті предмети, а саме запрещенні предмети такі, як оружие, взрывчатка патрони, яких не можна знайти допустим під обшивкою машини, які ми не можемо зірвати, нашкодити машині, бо це приватна собственность.

Це Луч, йому чотирнадцять місяців. Та на бойовому посту собака вже не раз виявляв незаконну зброю. От і цього разу, щось відчув у багажнику. Тож його військові оглядають ретельно. Жарти завершуються, щойно військовий помічає зброю.

Увага зброя! На місце, поклади, руки в гору. На коліна, обличчям до землі.

Водія забирають бійці Нацполіції. А нацгвардійці переходять до іншого завдання - охороняють державну будівлю. Біля селищної ради агресивні мітингувальники прориваються до владних кабінетів. Кидають під ноги бійців петарди.

На тренуваннях усе максимально наближене до реальності. Мітингувальники щосили прориваються повз військовий кордон - але бійці чинять опір. Уже за кілька хвилин агресивних молодиків заводять в автозак.

Михайло Федоров, начальник служби тероборони центрального теруправління Нацгвардії України:

Відпрацювали на відмінно. По-перше, отримали необхідні навички, по-друге, не допустили порушення заходів безпеки і показали оточуючим і громадянам України, що територіальна оборона існує. Сили готові до виконання завдань.

Більше ніж сорок нацгвардійців забезпечили оборону КПП, вгамували мітингувальників і знешкодити диверсійну групу - всього за кілька годин.