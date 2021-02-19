Міністр охорони здоров'я Максим Степанов полетів в Індію - щоби, за його словами, контролювати відправлення вакцин від одного з найбільших її виробників у світі - Serum Institute of India.

Ця компанія за контрактом має поставити в Україну 12 мільйонів доз вакцини AstraZЕneca. Причому півмільйона - уже в лютому.

Варто нагадати, що щеплення проти коронавірусу в Україні обіцяли почати ще 15 лютого. Втім, 14 міністр Степанов раптом заявив, що поставки сироватки "трішечки затримуються".