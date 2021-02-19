Сполучені Штати готові повернутися до ядерної угоди з Іраном 2015 року, - про це ідеться в заяві Держдепу США.

Вашингтон скасовує низку рішень щодо дипломатичних санкцій проти Тегерана, ініційованих колишнім держсекретарем Майком Помпео. Зокрема, знімаються обмеження на поїздки іранських чиновників до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку.

У Тегерані заявили, що вимагають зняття усіх санкцій, запроваджених за Дональда Трампа.

Нагадаємо, угода 2015 року передбачає виконання Іраном низки зобов'язань щодо обмеження його ядерної програми - в обмін на скасування санкцій США та ЄС. У 2018 році Штати вийшли з угоди, тоді ж обмежувальні заходи проти Ірану було відновлено. У відповідь Тегеран заявив про нарощування ядерного арсеналу.