США готові повернутися до ядерної угоди з Іраном [ Редактировать ]
Сполучені Штати готові повернутися до ядерної угоди з Іраном 2015 року, - про це ідеться в заяві Держдепу США.
Вашингтон скасовує низку рішень щодо дипломатичних санкцій проти Тегерана, ініційованих колишнім держсекретарем Майком Помпео. Зокрема, знімаються обмеження на поїздки іранських чиновників до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку.
У Тегерані заявили, що вимагають зняття усіх санкцій, запроваджених за Дональда Трампа.
Нагадаємо, угода 2015 року передбачає виконання Іраном низки зобов'язань щодо обмеження його ядерної програми - в обмін на скасування санкцій США та ЄС. У 2018 році Штати вийшли з угоди, тоді ж обмежувальні заходи проти Ірану було відновлено. У відповідь Тегеран заявив про нарощування ядерного арсеналу.
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