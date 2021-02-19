Спецоперація у Харкові. Там гучно затримали банду вимагачів. Посеред білого дня спецпризначенці штурмували елітний джип, у якому були фігуранти справи. Одночасно в іншій частині міста затримали ще одного підозрюваного.

Діяли бійці КОРДу та ДБР. Затримані, - за даними поліції, - займалися рекетом та здирництвом. Начебто вимагали гроші із підприємців за так званий "дах". Правоохоронцям вдалося вийти на банду, коли до них звернувся один з потерпілих. Тоді організували псевдопередачу грошей.

Тепер злочинцям загрожує до 15 років в’язниці.

Дмитро Чубенко, речник прокурора Харківської області: