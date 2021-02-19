Спецоперація у Харкові: спецпризначенці затримали банду здирників [ Редактировать ]
Спецоперація у Харкові. Там гучно затримали банду вимагачів. Посеред білого дня спецпризначенці штурмували елітний джип, у якому були фігуранти справи. Одночасно в іншій частині міста затримали ще одного підозрюваного.
Діяли бійці КОРДу та ДБР. Затримані, - за даними поліції, - займалися рекетом та здирництвом. Начебто вимагали гроші із підприємців за так званий "дах". Правоохоронцям вдалося вийти на банду, коли до них звернувся один з потерпілих. Тоді організували псевдопередачу грошей.
Тепер злочинцям загрожує до 15 років в’язниці.
Дмитро Чубенко, речник прокурора Харківської області:
Чотири особи вимагали від чоловіка 2 тисячі доларів. У них восени 2020 року виник конфлікт, після якого фігуранти кримінального провадження, створили йому вигаданий борг. У січні цього року потерпілий передав особам 10 тисяч гривень, це відбувалося під контролем правоохоронних органів, і сьогодні під час передачі другої частини коштів саме цих 4 осіб було затримано.
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