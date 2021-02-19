Сьома Річниця Революції Гідності. По всій країні тривають заходи із вшанування Героїв Небесної сотні. Відтворити події на Майдані у ті трагічні дні лютого сьогодні взялися у Львові. На площі Ринок у ці хвилини зібралися студенти.

На місці працює Христина Гашенко. Христино, вітаю! Як Львів віддає шану Героям Небесної сотні?

Майже 30 студентів різних львівських вишів зібралися та відтворили події Революції Гідності. Розпочали театралізовану виставу із перших днів, коли керівництво країни призупинило євроінтеграцію. Оригінальні кадри тих події показали на великому екрані.

Юлія Яремкович, співорганізатор:

Для історії України важливо не забувати, що були ці події і її потрібно пам'ятати і їх розлідувати, везти розслідування і не варто закривати на це очі.

Учасники перформансу розділилися на кілька команд - це "євромайданівці", "беркутфівці" та "журналісти". Самі ж студенти розповідають: брати участь у відтворенні подій тих років було морально важко.

Наталія Повх, учасниця перформансу:

Важко морально, тому що ти повністю занурюєшся в цю атмосферу - ти от, у нас є беркут, є журналісти, і так далі. Дуже важко, коли ти дивишся, як молоді люди помирають.

Найголовніше у перформансі це те, що студенти відтворили найтяжчі дні - це розстріли на майдані, коли від куль снайперів загинуло більше сотні людей, з яких 21 людина - це жителі Львівщини. Прийшли і вшанували пам'ять героїв і звичайні львів'яни.

Галина Васянович, жителька Львова:

Я підтримувала тоді і зараз. Це дуже важливо і це все було не дарма. Боротьба триває, ворог є і навіть тут, у Львові. Тому треба боротися і треба відстоювати ту пам'ять людей, які загинули і зраз гинуть.

Уся акція тривала годину і попри дощ та мороз - у центрі міста зібралася сотня людей.