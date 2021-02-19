Мільярди з кіно, музики, ігор та реклами. У Верховній Раді активно просувають так званий "податок на гугл". Хочуть зобов'язати світових IT-гігантів платити в Україні.

Чи реально це? І як новація вплине на життя звичайних українців?

"Окей, Гугл!". Де знайти додаткові мільярди до держбюджету? Взяти їх у "Фейсбуку", "Амазону", "Ютубу", "Епл" та "Нетфлікс". Світових інтернет-гігантів депутати хочуть обкласти податком на додану вартість. 20% від того, що заробили в Україні. Які реальні доходи цих компаній тут - ніхто не знає, але вигоду від цього рішення уже прорахували

Данило Гетманцев: народний депутат, "Слуга народу":

Ми очікуємо 3 млрд, від 3 млрд навіть на рік надходжень від цього рішення.

Найбільший дохід очікують від реклами в "Гуглі" чи "Фейсбуку".

Реклама в інтернеті для мене найефективніша!

Оксана - власниця турфірми. У бізнесі вже 4 роки. І на рекламу витрачає стабільно 10% від доходів.

Оксана Демиденко, турагентка:

Після введення кількох локдаунів туристичний бізнес особливо постраждав. Якщо реклама на "фб", та на "гугл-платформі" все ж таки здорожчає на ті 20%, про які зараз йдеться, - це суттєво вплине на розвиток мого бізнесу. Я не знаю, чи зможу я далі вкладати той самий відсоток у рекламу для розвитку турагенції.

Те, що 20% податку компанії в решті решт перекладуть на плечі самих українців - економісти не сумніваються.

Тарас Рябченко, експерт аналітичного центру "Інститут законодавчих ідей":

Це непрямий податок і найчастіше компанії будуть закладати його в ціну послуги. Буде саме здорожчання послуг.

Зробити сторіс, лайкнути фото або щось погуглити - і надалі залишиться безкоштовним. Йдеться лише про ті послуги, які і зараз є платними. Окрім реклами, попадуть під ПДВ - приміром, електронні книги з "Амазону", онлай-підписка на іноземний журнал, фільми з "Нетфліксу", відеоігри з "ЕпСтор" чи музика з "Епл Мьюзік". А ще - доступ до хмарних сховищ та оновлення програмного забезпечення. Послуги "Букінгу" та "Уберу".

Попри це, економісти впевнені: іноземні гіганти повинні сплачувати ПДВ з того, що тут заробили. Адже українські компанії зі схожими послугами вже давно віддають в казну 20%. Але ...

Тарас Рябченко, експерт аналітичного центру "Інститут законодавчих ідей":

Ставка ця становить 3% у Франції, а, наприклад в Чехії вона вже 7%, в той час в Росії і Білорусії - 18% і 20% відповідно. Ми запозичили ближче російський досвід.

Ілля Несходовський, економічний експерт:

Треба переглянути ставку в цілому на послуги, ці послуги, зменшуючи її там, наприклад до 7% або до 10, або до 12. Тобто менше зробити, як в Європі. Вони розуміють, що оподатковувати послуги - це фактично стримувати розвиток цих галузей, які є достатньо перспективними.

В американській торговельній палаті теж мають свої зауваження до законопроекту. І готові обговорити їх з парламентаріями. Документ ще доопрацюють до другого читання. І в залі він може з'явитися не раніше квітня.

Оксана ж сподівається, що врешті-решт "податок на гугл" буде адекватним і не сильно вдарить по гаманцях малого і середнього бізнесу.