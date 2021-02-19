Школа... як пазл! У селі на Закарпатті учні навчаються хто де: в будиночках для переселенців з Угорщини, в приміщенні колишньої жандармерії та в лісництві! Класи - тісні, туалети - на вулиці.

А все тому, що одна школа має шість різних приміщень, які розкидані по всьому селу. А в центрі - чагарниками проростає фундамент нової школи.

Василь Писар, Директор Квасівського ЗЗСО:

Ось тут у нас така пристосована учительська, комп'ютерний клас і 11 клас. Оця споруда, біля якої ми знаходимося, - це бібліотека, за нею йде умовно основний корпус школи.

Будівлі Квасівської школи (а їх шість) - розкидані по всьому селу. Чотириста учнів у прямому сенсі бігають з класу в клас. Більшість із них до того ж - прохідні.

Віктор Папарига, вчитель математики Квасівської школи:

Клас, в якому навчаються учні 3 класу такий проблемний, тому що він прохідний. Мається на увазі прохідний, тому що через нього проходять учні в інший клас.

Самі приміщення школи побудовані майже 100 років тому, і з кожним пов'язана історія. Здавалося б - цікаве рішення. Однак умови там аж ніяк не для навчання. Будівлі старі, холодні, в багатьох тече дах і тріщить фундамент.

Василь Писар, директор Квасівської школи:

Ось ці маленькі хатки - це так звані "яношові хатки", вони будувалися між двома світовими війнами, будувалися вимушеними переселенцями Угорщини, так званими швабами.

У власності школи й колишня Угорська жандармерія - це приміщення найстаріше. Його звели 1895 року. Тут навчаються першачки.

Віктор Папарига, вчитель математики Квасівської щколи:

Проблема у тому, що старі приміщення і мала площа - не відповідає. Бачите, площа приміщень не відповідає жодним вимогам. Якщо тут 28 дітей, можете уявити, як вони тут знаходяться.

Вбиральня - на вулиці. Їсти - ходять у місцеве кафе. А спортзал взагалі майже за кілометр від основного корпусу. Директор розповідає: до них уже приїздили чиновники різних рангів і навіть президенти. І всі обіцяли побудувати нову школу. І справа начебто зрушила з місця.

Василь Писар, директор Квасівської школи:

Перший корпус - так званий "сектор А", або корпус "А". Це фундамент 2013 року. Будівництво призупинено у 2016 році, розроблялася нова проектно-кошторисна документація, у 2018 у нас вступають нові будівельні норми, унеможливили однокорпусну будівлю. Виготовлена нова проектно-кошторисна документація, яка передбачає уже 3 корпуси.

Роботи відновили. Але згодом знову зупинили. У справу втрутилися правоохоронці. Бо з'ясували: на недобудові чиновники хотіли нагріти руки на 765 тисяч гривень. Під варту взяли замовника проєкту - екс-начальника управління капітального будівництва Закарпатської адміністрації, та директора будівельної компанії. І поки триває судова тяганина, проєкт знову взялися переглядати.

Віктор Турок, в.о. голови Рахівської РДА:

Буде робитися новий проект на школу, з меншою трошки вартістю, але з більшою функціональністю цієї школи. Відмовилися від попереднього підрядника, і проведено тендер на нового підрядника, і зараз нам тільки потрібні кошти, скільки ну на сьогоднішній день близько 130 млн.

Зараз чекають на експертизу нової документації. Коли її затвердять, почнуть шукати гроші. Діти ж так і навчаються у старих приміщеннях.