Если у вас есть аллергия на тот или иной продукт, лучше полностью отказаться от его употребления. На данный момент, это самый эффективный способ борьбы с пищевой аллергией. Об этом говорят врачи, передает "Ридус".

Симптомы пищевой аллергии могут быть разными, но все они проявляются уже через пару часов после того, как вы съели что-то запретное. Это могут быть:

отек языка или рта,

проблемы с дыханием,

рвота,

крапивница,

зуд и т. д.

Какие продукты чаще всего вызывают аллергию?

Яйца

Аллергия на яйца является второй по распространенности аллергией среди детей. К счастью, чаще всего к подростковому возрасту она исчезает.

Молоко

При аллергии на молоко иммунитет остро реагирует на белок казеин и молочную сыворотку. Этот вид аллергии является одним из самых распространенных и отличается от непереносимости лактозы.

Рыба или моллюски

Аллергия может быть либо на рыбу, либо на моллюсков. К счастью, не на оба продукта сразу. Иногда симптомы могут проявиться даже после прикосновения к рыбе и моллюскам, поэтому аллергикам не стоит даже дотрагиваться до них или помогать кому-то с готовкой.

Древесные орехи

Древесные орехи (грецкие фисташки, фундук, миндаль, пекан, кедровые и т. д.) так же, как и арахис, довольно часто провоцируют анафилаксию, поэтому аллергия на них считается опасной. Она встречается и у взрослых, и у детей, но у некоторых везунчиков с возрастом эта аллергия пропадает.

Арахис

Людям с аллергией на арахис приходится особенно тяжело. Им нужно отказываться от самого вкусного: большинства сладостей, выпечки, тортов и т. д. Аллергия на арахис очень опасна, потому что часто приводит к анафилаксии.

Ранее мы писали о том, какие продукты обязательно нужно есть зимой. Согласно недавно проведенным исследованиям, именно зимой всем людям следует уделять много внимания тому, что они едят.

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