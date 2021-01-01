Аллергия на холод: врач назвал причину [ Редактировать ]
Многие люди зимой испытывают так называемую "аллергию на холод", или "холодовую крапивницу". Это реакция кожи, возникающая под влиянием низких температур: кожа краснеет, иногда шелушится и покрывается сыпью по типу крапивницы.
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок объяснил причину этого явления, сообщает greenpost.ua.
По словам специалиста, на самом деле это псевдоаллергическая реакция. Она происходит из-за охлаждения кожного покрова и обусловлена реакцией белков на сильное снижение температуры. Он отметил, что такая реакция может также свидетельствовать о наличии инфекции в организме.
Врач подчеркнул, что чаще всего это явление проходит, когда люди возвращаются в теплое помещение.
Если холодовая крапивница все-таки доставляет сильный дискомфорт, специалист рекомендует реже находиться на морозе, а при необходимости использовать антигистаминные лекарственные средства.
Ранее мы писали о том, какие продукты обязательно нужно есть зимой. Согласно недавно проведенным исследованиям, именно зимой всем людям следует уделять много внимания тому, что они едят.
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