В Одессе в ночь на субботу, 20 февраля, в родильном доме №5 по улице Маршала Говорова произошел пожар в бытовом помещении на третьем этаже. Спасатели эвакуировали 16 младенцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области в Facebook.

Спасателям поступило сообщение о пожаре в 03:02. Еще до приезда пожарных администрация заведения эвакуировали 74 человека, из которых 46 женщин, 16 младенцев и 12 медицинских работников.

По данным спасателей, в результате пожара никто не пострадал, погибших нет.

фото: facebook

Пожарные локализовали возгорание в 03:24 и ликвидирован в 03:31 на площади 3 м.кв.

Как сообщили спасатели, вероятная причина пожара короткое замыкание электропроводки в холодильнике.

фото: facebook

Напомним, ранее сильный пожар охватил склады предприятия по производству металлопластиковых изделий, расположенного в поселке Песочин Харьковской области.Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Читайте также, 9 февраля пожар вспыхнул в детсаду Киева. Спасателям пришлось эвакуировать 124 малышей. Спасатели установили, что возгорание произошло в холодильнике, который находился в медицинском кабинете на первом этаже.

"Подробности" сообщали, что в Харькове вспыхнул пожар в многоэтажке. В результате происшествия погиб мужчина, спасателям удалось вывести из здания 13 человек. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.