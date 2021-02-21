А поки ми боремося зі спалахами та тільки чекаємо на старт вакцинації, деякі країни щепили майже половину свого населення. Попереду планети всієї Ізраїль. Тут щодня вакцинують по 150 тисяч людей. Уже щепили половину населення, а чверть отримали по дві дози.

На другому місці Об'єднані Арабські Емірати. Там кожен третій - із уколом. До речі, такі темпи вразили Володимира Зеленського.

Після візиту в Дубай він доручив МОЗ та МЗС створити робочу групу для обміну досвідом з Еміратами.

Активно вакцинуються від коронавірусу й у Великій Британії у королівстві щепили чверть населення. І це третій показник у світі. У Штатах вакцину отримали 45 мільйонів американців! А от серед наших найближчих сусідів лідерами є Польща та Росія.