Уже з березня в Україні почнеться індексація пенсій. Підвищувати їх планують хоч і скромно, на 11%, зате масштабно. Трохи докинути обіцяють Майже всім. Якщо ви отримували 3000 гривень, то пенсія має зрости на 330. Щоправда, індексацію не отримають ті, хто зараз має максимальну пенсію.

Наприклад, судді. Вони й так у середньому отримують майже 70 000 гривень! Це, до слова, у 12 разів більше, ніж у військових.

Загалом цьогоріч Кабмін обіцяє ще тричі підвищувати пенсії.

З квітня перерахують виплати працюючим пенсіонерам. Точну суму назвати неможливо, бо вона залежить від зарплати і стажу.

З липня до 2600 гривень підвищать пенсію українцям, яким більше 65 років. А тим, кому вже є 80, обіцяють платити 3342 гривні.

Ще обіцяють щомісячні доплати людям, старшим за 75 і 80 років. По 400-500 гривень. А наприкінці року - Кабмін запланував збільшити прожитковий мінімум.