Юрій Бойко прокоментував головні теми тижня [ Редактировать ]
Коли пенсії не нагадуватимуть подачки від держави - це запитання ми поставили Юрію Бойку, він прокоментував і інші теми тижня.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя"
Індексація для обраних. Як збільшити пенсії?
Знаете когда вот проходило автоматическая индексация недавно и когда люди нам звонили и говорили, что пенсия увеличилась на 3-5 гривен. То в принципе это было просто издевательство. Пенсии должны быть индексированы как минимум в два раза выше официального уровня инфляции на сегодняшний день. Это примерно на 15-20 процентов больше. Это цинично обманывать так людей, когда горим, что мы там индексируем и давать какие-то крохи. У нас позиция не изменилась, меньше платить силовикам, меньше платить разным конторам и больше отдать людям на социальные выплаты.
Хто має відповісти за зрив вакцинації?
В отставку нужно отправлять все правительство, потому что процесс вакцинации - это процесс многовекторный, затрагивающий как минимум 4/5 министерств и который был полностью провален правительством заговорен, заболтан потому что люди уже боятся вакцинации. Потому что они не понимают - идет разная информация с разных сторон все уже соседние страны вакцинировались, а у нас идет просто болтовня
Драконівські платіжки. як врегулювати тарифну кризу?
Верховной Раде зарегистрировано несколько законопроектов, которые позволят урегулировать тарифный кризис - это и снятие НДС с продажи газа, и смешение газов, и газ украинской добычи должен идти населению. Собственно говоря, так и было 7 лет назад. Все эти веще должны быть проголосованы и приняты парламентом, тогда парламент покажет, что он заботиться о людях. Эти инициативы были сорваны и вот почему мы инициируем не очередное заседание парламента.
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