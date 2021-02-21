Коли пенсії не нагадуватимуть подачки від держави - це запитання ми поставили Юрію Бойку, він прокоментував і інші теми тижня.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя"

Індексація для обраних. Як збільшити пенсії?

Знаете когда вот проходило автоматическая индексация недавно и когда люди нам звонили и говорили, что пенсия увеличилась на 3-5 гривен. То в принципе это было просто издевательство. Пенсии должны быть индексированы как минимум в два раза выше официального уровня инфляции на сегодняшний день. Это примерно на 15-20 процентов больше. Это цинично обманывать так людей, когда горим, что мы там индексируем и давать какие-то крохи. У нас позиция не изменилась, меньше платить силовикам, меньше платить разным конторам и больше отдать людям на социальные выплаты.

Хто має відповісти за зрив вакцинації?

В отставку нужно отправлять все правительство, потому что процесс вакцинации - это процесс многовекторный, затрагивающий как минимум 4/5 министерств и который был полностью провален правительством заговорен, заболтан потому что люди уже боятся вакцинации. Потому что они не понимают - идет разная информация с разных сторон все уже соседние страны вакцинировались, а у нас идет просто болтовня

Драконівські платіжки. як врегулювати тарифну кризу?