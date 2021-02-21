Події, які назавжди змінили Україну. Революція гідності. Сім років найтрагічнішим подіям на Майдані. Коли загинула Небесна сотня. Та досі крапка в розслідуванні масових розстрілів не поставлена.

У Генпрокуратурі вкотре обіцяють, що фінал близько. Що вже висунуті підозри і до кінця року завершиться судовий розгляд. Та все це слова. І що стоїть за ними? Давайте разом пригадаємо події, які змінили хід нашої історії. Без коментарів