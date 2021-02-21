Конфліктолог Богдан Петренко в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів, чому в Україні за останні тижні трапляються дитячі самогубства все частіше.

За його словами, проблема дитячих самогубств існує давно, і вирішувати її дуже складно.

"Зійшлося дуже багато факторів в січні-лютому цього року. Якщо говорити про Україну, ми ще не вивчили проблему, яка склалася через карантин, коли люди ізолюються один від одного. Що штовхає підлітків на таке? Насамперед відсутність нормального спілкування, і карантин породив проблеми. Зійшлося дуже багато моментів - День святого Валентина, він критичний як для підлітків, так і для дорослих. Взагалі, підлітки зіштовхуються з проблемами такими вперше в житті, і потрібно з кимось проговорити, і коли немає контакту з людьми, це їх наштовхує на смертельні вчинки", - каже Петренко.

Експерт також розповів про статистику самогубств у дітей і дорослих.

"Статистика не дуже висока порівняно з дорослими самогубствами. Якщо дорослих від 5 до 9 тисяч на рік, до дитячих, від 100 до 200 на рік. Але проблема не в кількості, це - трагедія. Коли почалася війна в Україні, то кількість самогубств в Україні зменшилась, а от коли ми звикли до війни, вона почала зростати", - додав конфліктолог.

Петренко також нагадав про проблему стосунків між батьками і дітьми. За його словами, батьки і діти віддаляються один від одного.

"Батьки і діти не спілкуються між собою, і діти між собою не спілкуються, тут проблема. Потрібно дати любов свою дитині, щоб вона це відчула", - додав він.

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