Медикаментозне отруєння дітей у Боярці та Умані. І трагічні падіння підлітків із висоти у Києві та Кропивницькому. Що відбувається? Це драматичний збіг? Чи в країні почали діяти нові віртуальні групи смерті? Будемо розбиратися. І спершу - матеріал Інни Томіної.

Небезпечні ігри з медикаментами. І фатальні кроки в безодню з висоти. Статистика дитячих смертей і самогубств - останніми днями шокує. І лякає.

Я училась в ее в школе. Она нормально ходила улыбалась. А сегодня ми просто в шоке.

Она хороша я была. Не знаю может какая-то ссора.

Так однокласниці говорять про Вікторію. Дівчині було лише 15. Цього тижня вона випала із загального балкону 15 поверху свого ж будинку. Квартира, в якій Віка мешкала з бабусею, розташована на 10 поверхів нижче.

Ніна Михайлівна, голова ОСББ:

У них двокімнатна квартира у них все є. Я сьогодні там була. Там комп'ютері крісло. Все читанко все є. Я не можу вам сказать. Шо сталось із дитиною.

Поведінка Віки підозрілою не була. Знайомі кажуть - вона сумлінно вчилася, була привітною. Що стало причиною трагедії? Розслідують у поліції. Справу кваліфікували як умисне убивство.

Євген Ласкін, пресофіцер Дарницького управління поліції:

Так, середніших розглядається і ця версія. Версія самогубство.

Однак слідчі не відкидають і схиляння до самогубства. Приміром, у соцмережах. І це чи не десятий подібний випадок, коли діти викидаються з вікон. Останній - сьогодні! У Кропивницькому з сьомого поверху недобудови впала 14-річна дівчина...кінець і вік, і спосіб загибелі схожі. І ця тенденція Не лише в Україні.

В Росії теж хвиля підліткових смертей. Родичі говорять про так звані групи смерті в соцмережах. Або "кураторів" в інтернеті. Чи так це має з'ясувати кіберполіція. Як і те, чи справді в Україні з'явився новий небезпечний тренд пігулковий челендж?

Містечко Боярка, околиці Києва. Дві семикласниці в туалеті ліцею випили по 40 таблеток спазмолітиків. Препарати купили в найближчій аптеці. Серце однієї з дівчат зупинилося миттєво. Іншу - врятували медики.

Галина Однорог, медичний директор Київської обласної дитячої лікарні:

Дівчинці стало краще вона може вже перебувати не у відділенні інтенсивної терапії, а у відділенні перебуває з мамою. Сьогодні з дівчинкою почали працювати психологи.

Що це було? Спроба подвійного суїциду? Чи намагання привернути до себе увагу?

Олеся Бивалькевич, лікар-психотерапевт:

Первое, девочки могли подражать, совершая суицид. Да, могли. Второе, суицид мог быть искренним и совершенно четким мотивом уйти из жизни, но опять-таки очень редко он бывает искренним у двоих людей сразу одновременно в этом моменте.

Та за версією поліції, це було. Таки наслідування. Мовляв, дівчата наковталися пігулок - через відео в Тік-Ток.

Марія Дідковська-Бідюк, старший інспектор відділу комунікації поліції Київської області:

У відео було вказано, що треба вжити 40 таблеток цього препарату і подивитися на результат. Дівчата вирішили поексперементувати на собі ефект від цього препарату.

Чи справді було таке відео? Чи після трагедії його почали видаляти? Не відомо. Принаймні, у школі про такий челендж більше ніхто не чув.

От я тысячу раз пролистывала Тик-ток и там пусто было никаких вот это выпей сороктаблеток и узнай что будет. и сними это на камеру. Вот такого не было.

Відео, може, й не було, а от послідовники боярських дівчат - з'явилися. Наступного дня в Києві отруївся медикаментами 15-тирічний хлопець.

А в Умані пігулок наковталися троє школярок. Дівчата вирішили провести експеримент після перегляду новин! І соціальні мережі, кажуть у поліції, тут ні до чого.

Наталія Мельник, інспектор комунікації Уманського управління поліції:

Дану версію відкинули, бо з'ясували такі обставини сімейного, родинного характеру. Як сказати - проблеми кохання дівчаток.

Бездумна цікавість чи спланований суїцид? Хай там як, та відповідальність лежить і на дорослих. Найперше питання: Чому підліткам вільно продали пігулки? Та ще таку кількість? В Умані налаштовані радикально: заборонити в містечку аптекам продавати дітям ліки.

А що до решти регіонів? В Україні нині жодних вікових обмежень немає. Щоправда, провізор має уточнити в дитини, кому й навіщо та купує ліки. Але чи діє це правило на практиці?

Каріна, школярка:

Я вважаю це не правильно, треба ці моменти з батьками обговорювати.

Аліна, школярка:

Мене мама, якщо вона хворіє може попросити, а так я сама не ходжу до аптеки.

Аліна та Каріна - дві столичні школярки, які це перевірять. На наше прохання. Спазмолітики, якими отруїлися діти в Боярці та Умані, наші героїні виносять уже з першої аптеки! Пігулки їм відпустили - мовчки.

Звісно, ліки з дитячих рук ми забрали. Але така безконтрольність продажу вражає! бо складно уявити таку ж ситуацію в Європі. там подібні препарати без рецепту неможливо придбати ні дітям, ні дорослим. Перевіряємо. До аптеки вирушає син нашої брюссельської кореспондентки Олени Абрамович - Велес.

Доброго дня - мені потрібен *** дротаверин, будь ласка. - Це для вас? - Це для моєї сім'ї - Для сім'ї? А рецепт у вас є? - Еее… Ні? Взагалі-то потрібен документ від лікаря для купівлі такого типу медикаментів. Інакше ніяк.

Дітям ми можемо продати парацетамол. Можемо дати льодяники для горла або краплі для носа. Ще крем для тіла чи засмаги, але серйозніші медикаменти в жодному разі.

Схоже, після хвилі отруєнь і в Україні випишуть рецепт безпечного продажу ліків. У парламенті хочуть дозволити підліткам купувати лише вітаміни. Але поки що це лише плани.