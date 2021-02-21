А після Майдану були зелені чоловічки в Криму й анексія півострова. І війна на Донбасі. Яка попри всі переговори й оголошені перемир'я не закінчується. Ось і останнє перемир'я, яке оголосили влітку й назвали Всеосяжним, ворог останнім часом обстрілює щодня. І на фронті про перемир'я вже не говорять, натомість - кажуть про стале загострення. Яке воно? Покаже наш кореспондент Руслан Смєщук.

Фронт знову гримить і гуркоче. Про перемир'я тут, на передовій, уже й не говорять. Натомість дедалі частіше звучить термін - "стале загострення".

Позивний "Фартовий", військовослужбовець Збройних сил України:

Прилетіло два копья - один перелет, один недалет. Собиралася работать мінометка. Ну по перехвату. Відкрили вогонь у відповідь - зі стрілецької зброї.

Вояки розповідають, якщо кілька тижнів тому бойовики обстрілювали їхні позиції зі стрілецької зброї, то потім калібри почали збільшуватись і дійшло до реактивних гранат та мінометних мін, які залишають ось такі великі вирви.

Це передові позиції в районі Красногорівки. Зустрічають вирвами в мерзлому степовому грунті.

Вчора по нам був обстріл із СПГ - і оце туди, куди вони попадали. Це були розриви 73 міліметри осколочні гранати.

Військові такі гранати часто називають "чоботами". Так от ці чоботи прилетіли серед білого дня. Тоді, коли бойовики все-таки намагаються не світитися перед спостерігачами ОБСЄ.

Позивний "Камиш", військовослужбовець Збройних сил України:

Перший в них був недоліт, два інших - переліт. З початку вони використовували тільки стрілецьку зброю та кулемети, зараз вони стали застосовувати 120 міномети, та 73 міліметри - з СПГ по нам працювати, також АГС застосовують.

Тобто різноманітні види гранатометів. Поки працюємо чуємо потужний вибух із боку сусідньої Мар'їнки.

Це могло бути з боки противника 120 міномет. Вони зазвичай в таке время працюють по Мар'їнці, а потім переключаються на нас.

А це вже передова в районі Горлівки. І тут за доволі тривалий час бойовики знову застосували гармати.

Сьогодні біля восьмої години 12 штук ми зафіксували прильотів по наших позиціях. По різних позиціях.

Гатили одразу по кількох напрямках. Під вогнем опинилися селища Південне та Новгородське. Там лінія зіткнення проходить впритул до вулиць. Перепало й армійцям, і мирним жителям.

Близько третьої ночі війська супротивника відкрили вогонь крупним калібром, артилерію калібру 120 мм. Ось осколки - та і воронки.

Було випущено десь 30 мін, було виявлено що було не один, а два розрахунки мінометної батареї які вели перехресний вогонь.

Цей масований артналіт налякав місцевих. Адже вони вже давно такого не чули.

Падало очень тяжелое, слышно было. И где-то в частный сектор прилетело. Весь дом дрожал, посуда вся дрожала.

Крім того, під вогнем артилерії опинилося й Зайцеве - це теж Горлівський напрямок.

А в самій окупованій Горлівці у власному авто намагалися підірвати одного з ватажків бойовиків на прізвисько Довгий.

Довгий, Дуремар - це все кримінальні призвіська соратника Ігоря Безлера - Сергія Попова, комбата одного з угруповань бойовиків. У момент вибуху він перебував у машині з дочкою. Обоє зазнали поранень, але вижили.

Больной был доставлен в тяжелом состоянии, повреждения ног, открытый перелом бедра.

Після цього вибуху бойовики у своїх медіа розгорнули справжню кампанію із залякування невідворотним наступом Збройних Сил. Паралельно збільшуючи кількість обстрілів українських позицій.

Давно так не прилетало, у нас в результате обстрелов один погибший, двое ранених.

А це тривожний знак, бо скидається на інформаційну підготовку до ескалації.