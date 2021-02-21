Цікаво, що Держжитлокомінспекція у нас уже була

Скандал із тарифами таки підштовхнув Кабмін до реформ. Але замість навести лад із захмарними платіжками, уряд вирішив, що треба більше контролювати якість комунальних послуг.

Для цього в Україні створять ще одну інспекцію - житлово-комунальну. Законопроект уже передали у Верховну Раду.

Цікаво, що Держжитлокомінспекція у нас уже була. Працювала з 2008 по 2011. Її ліквідував тодішній прем'єр Азаров. Драконівські суми за комунальні послуги держава планує й далі перекривати за рахунок компенсацій і субсидій. На це в бюджеті передбачено 36 мільярдів гривень.