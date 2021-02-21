Кабмін "забув" про космічні платіжки і створив нову інспекцію [ Редактировать ]
Скандал із тарифами таки підштовхнув Кабмін до реформ. Але замість навести лад із захмарними платіжками, уряд вирішив, що треба більше контролювати якість комунальних послуг.
Для цього в Україні створять ще одну інспекцію - житлово-комунальну. Законопроект уже передали у Верховну Раду.
Цікаво, що Держжитлокомінспекція у нас уже була. Працювала з 2008 по 2011. Її ліквідував тодішній прем'єр Азаров. Драконівські суми за комунальні послуги держава планує й далі перекривати за рахунок компенсацій і субсидій. На це в бюджеті передбачено 36 мільярдів гривень.
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