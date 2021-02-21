Пожежі в дитячому таборі "Вікторія", пекло в одеському коледжі економіки та харківському будинку для літніх людей. За останні три роки ці трагедії змушували плакати всю країну. Потім були гучні заяви урядовців та чиновників усіх рівнів. Обіцяли винних покарати і навести лад з пожежною безпекою. Але наші будинки як палали так і продовжують палати. Чому? Розбирався Ігор Левенок.

Пожежна небезпека українських висоток! Які шанси їхніх мешканців на порятунок? Чому хмарочоси, які народ називає "свічками", стають свічками... реальними?

Будинок у спальному районі столиці. Тут в одній із квартир сталася пожежа. На щастя, без жертв. Та вогонь оголив купу проблем!

Майже годину рятувальники розштовхували автівки, аби розчистити шлях для пожежної техніки. Відсутність нормальних паркінгів окрема тема. В середині - дим та кіптява. За лічені хвилини чадом заповнилися всі дев'ятнадцять поверхів.

Марія, мешканка будинку, де сталася пожежа:

І ніяка сигналізація, нічого абсолютно не зреагувало. І люди самі почали від угару і від диму прокидатися,

Наслідки пожежі тепер ось такі. Одна людина з опіками в лікарні.

Це пані Христина. Вона представляє актив цього будинку. Каже: житло нове. Шість років як здали в експлуатацію. Коштує великих грошей. Забудовник обіцяв рай на землі. Але в один момент він - став пеклом.

Христина, активістка будинкового комітету:

Ну знаете как, когда мы покупаем квартиры, то конечно же мы не вникаем в эти все подробности. Вон нам говорят, что система есть, мы видим, что на первом этаже там выведены блоки, там есть какие-то датчики. Ну естественно мы сначала думали, что оно все корректно работает. Но уже когда сами начали вникать в это все.

Стіни, стеля, підлога тут скрізь усе в кіптяві, а це свідчить про те, що у приміщенні була висока задимленість, а отже не спрацювала система протипожежної вентиляції.

То есть оно не вытягивалось, на верх как положено, но сквозняком распространялось на все этажи. Ну, оно все как будто бы есть, и как будто бы нет. При этом в нашей системе пожаротушения, нет воды, нет рукавов пожарных. То есть когда случается пожар, пожарные могут рассчитывать только на себя.

Пожежа спалахнула на четвертому поверсі. Пан Юрій мешкає на одинадцятому. Ось кадри з камери відеоспостереження. П'ять хвилин і його поверх весь у диму. Родину евакуював пожежними сходами.

От тільки поставити ці питання - проблема. Це офіс керуючої компанії. Вона обслуговує ЖК "Венеція". Контора дочірня забудовника. На дверях кольорова картинка. Намальовано все як має бути. Тут і ремонти, і обслуга житла. Гарно.

Обслуговування системи пожежогасіння, отже ми приїхали за адресою.

Але двері зачинені. Висить оголошення. Коронавірус! Тож спілкування лише телефоном. До керівництва не додзвонитися. Відповідає жінка, каже: вона простий інженер.

Не знаю, що там вони починають розказувати, но мені доводилося по свому профілю бути, то я все бачила. - Що ви бачили? - І пожежні гідранти і пожежні рукави. Не знаю чого там мешканці не бачать.

Мозок протипожежної системи. Ось він. У разі пожежі спрацьовують датчики. Вони сигналізують сюди. Автоматично вмикається система вентиляції та оповіщення. Так має бути. А насправді…

Та якби й спрацювала автоматика. Дим нікуди б не подівся, каже пані Христина. Бо ось як нині виглядають вентиляційні труби на даху.

Системи працювали, але при пожежі, на жаль, повністю не спрацювали.

Павло Василенко - начальник райуправління ДСНС. Каже: торік його підлеглі були в тому будинку. Дивилися, перевіряли. Божиться, що все працювало. Тепер буде ще перевірка.

Павло Василенко, начальник Голосіївського управління ДСНС у Києві:

Ми можемо проводити перевірку відповідно закону тільки з представником відповідно суб'єкта господарювання. Штрафні санкції в нас не дуже великі. Там 175 гривень максимально.

Ігор Макарчук молодий архітектор. Тримає стоси аркушів. На них розписані державні будівельні норми. І це тільки розділ пожежної безпеки. Та каже: на папері - одне, а в реальності - інше.

Ігор Макарчук, архітектор:

Більшість забудовників, вони економлять кошти на монтажу та зведенні протипожежних систем та економлять на будівництві.

Замість протипожежних систем декорації. В Україні це норма. Це каже приватний експерт із пожежної безпеки. У Європі без дозволу такого фахівця не здадуть жоден будинок.

В'ячеслав Євстифєєв, приватний експерт з пожежної безпеки:

Я несу повну відповідальність як фінансову так і юридичну. І якщо не дай боже трапляється пожежа, а ще не дай боже є травмовані або загиблі, то однозначно це закінчиться тюрмою.

У нас послугами таких фахівців користуються рідко. І переважно ОСББ. Ось одне з таких у Києві. Мають результат.

Ось так має працювати механізм протипожежної вентиляції. Тут гідранти, пожежні рукави й вогнегасники. Систему полагодили. Витратили 150 тисяч гривень. І то було варто зробити.

Олександр Денисенко, голова ОСББ:

Декілька вже було випадків, один із співвласників забувся їжу на плиті і все було в диму. Спрацювали датчики, пішов сигнал.

Аудит протипожежної системи в Україні не є обов'язковим навіть під час введення нового будинку в експлуатацію. Пожежники реагують, коли будівля вже охоплена полум'ям. Тож ваша безпека - у ваших руках. Такої думки вже й погорільці з висотки.