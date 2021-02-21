У неділю, 21 лютого, в ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" голова Офісу реформ Академії медичних наук України Ірина Сисоєнко зауважила, що пацієнтам, які перехворіли COVID-19 потрібна реабілітації для відновлення після хвороби особливо, якщо коронавірус проходив у тяжкій формі.

Лікарі інфекційних лікарень говорять, що пацієнти, які виписуються після коронавірусу абсолютно кожен повинен пройти реабілітацію. Особливо після тяжкої форми COVID-19 потрібна реабілітація органів дихання, опорно-рухової системи та серцево-судинні ускладнення

Ірина Сисоєнко додала, що навіть люди, які перехворіли у легкій формі також потребують реабілітації.

Люди, які перехворіли у легкій формі також потребують реабілітації, тому що вони також скаржаться на зниження працездатності, важкість, порушення пам'яті.

Сисоєва підсумувала, що COVID-19 - це те, що буде потребувати протягом тривалого часу постійного відновлення здоров'я та реабілітації. Тому це має стати пріоритетом - питання відновлення та реабілітації має з'явитися в Україні.

Експерт додала, що має намір дуже активно працювати над питанням залучення санаторно-курорних закладів до реабілітації після коронавірусу.

Ірина Сисоєва також зауважила, що майже 45 тисяч медичних працівників перехворіли коронавірусом, тому наразі є досить важливим питання - відновлення здоров'я медиків, які захворіли виконуючи свої професійні обов'язки.

Академія медичник наук та Інститут медицини праці має клініку професійних захворювань, я вважаю, що це має бути спільною програмою між МОЗ та Академією медтичних наук, для того аби медичні працівники мали можливіть в умовах цієї клініки пройти обстеження і отримувати лікування. Тому що відновити здоров'я медичних працівників та реабілітувати їх - це є стратегічною задачею всієї країни.

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