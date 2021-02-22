Американський літак "загубив" двигун у польоті [ Редактировать ]
Двоє людей постраждали унаслідок авіаінциденту в Нідерландах. У повітрі спалахнув двигун вантажного літака, що прямував до Нью-Йорка.
Уламки мотора упали в населеному пункті - пронизали автівку та дах одного з будинків. Травмовані пенсіонерка й дитина. Попри несправність, пілотові вдалося безпечно провести екстрену посадку на летовищі.
Аналогічний випадок стався у США. Там зайнявся двигун пасажирського літака. Його частини попадали у двори. Минулося без потерпілих. Авіаційна адміністрація розслідує інцидент. Також розпочала перевірку справності всіх бортів такого типу.
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