Масковий режим у Сполучених Штатах може зберегтися і наступного року. Про це американців попередив головний інфекціоніст країни Ентоні Фаучі.

Однак це питання залежатиме від багатьох чинників, зокрема, вакцинації та рівня захворюваності. Нині він найвищий серед усіх країн, а кількість померлих сягнула півмільйона.

Загалом на коронавірус у світі захворіло вже понад 11 мільйонів осіб. Майже 2,5 мільйони померли. Одужали більш ніж 87 мільйонів людей. Вакциновано - майже 3,5 мільйони.