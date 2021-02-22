У США прогнозують продовження маскового режиму [ Редактировать ]
Масковий режим у Сполучених Штатах може зберегтися і наступного року. Про це американців попередив головний інфекціоніст країни Ентоні Фаучі.
Однак це питання залежатиме від багатьох чинників, зокрема, вакцинації та рівня захворюваності. Нині він найвищий серед усіх країн, а кількість померлих сягнула півмільйона.
Загалом на коронавірус у світі захворіло вже понад 11 мільйонів осіб. Майже 2,5 мільйони померли. Одужали більш ніж 87 мільйонів людей. Вакциновано - майже 3,5 мільйони.
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