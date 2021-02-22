Известный в узких кругах украинский "предприниматель" Мартынюк нелицеприятно высказался в адрес страны и власти в своем Instagram. Причина недовольства - обыски в его компаниях, которые называются "биржевыми брокерами", а по факту - просто раскручивают доверчивых украинцев на депозиты, пишет "Обозреватель".

Ранее известная интернет-издание уже проводило расследования в отношении деятельности Fresh Forex (ООО "Фреш Форекс Украина"), которая официально была зарегистрирована на Мартынюка. Тогда журналистам удалось узнать схему работы "брокера", поиска доверчивых инвесторов и выкачку их сбережений на счет компании.

На фоне растущего числа жалоб со стороны обманутых вкладчиков и инвесторов компаниями "бизнесмена" заинтересовались и правоохранители, которые и инициировали обыски.

Показания свидетелей и сотрудников

Также журналисты провели несколько интервью с бывшими сотрудниками компаний под руководством Мартынюка. Раскалившиеся в своих делах бывшие операторы и менеджеры рассказали журналистам, что у их бывшего директора есть много компаний, в том числе зарегистрированных на подставных лиц, но все эти ООО занимаются одной и той же "работой".

Схема отъема денег у жертв проста – найти контакты потенциального «инвестора» в базе, наобещать ему высокие проценты и легкий заработок, а потом заставить перевести депозит. Как отметил один из бывших менеджеров, таких клиентов были сотни и тысячи, а особых "ВИПов" обрабатывали специально обученные специалисты.

Многие, кто приходил на такую работу, быстро понимали, с чем они имеют дело. Кто-то шел на сделку с совестью и продолжал искать клиентов, а по факту - жертв для финансовых мошенников.

Интересно, что, согласно показаниям бывших работников, у них были инструкции менять названия компаний в случае необходимости. Для одного клиента брокер могут быть "Фреш Форексом", для другого - ООО "Omni Stock Investment", Prof Advice LLC или Want Trade.

Обыски в Одессе

К слову, "Omni Stock Investment" успела засветиться в поле зрения правоохранителей из Одессы. Там офисы компании не только обыскали, а технику конфисковали, но и занялись разбирательствами о хищении более 25 тысяч долларов у "инвесторов".

Интересно, что в ходе разбирательств выяснилось, что конфискованная техника принадлежит еще одной фиктивной "дочке" Мартынюка – компании Prof Advice LLC, доаказав связь между семи этими псевдо-брокерами и ООО, созданными для отвода глаз.

Заключение

Бороться с деятельностью таких "брокеров" довольно сложно.В то время, пока они ругают власть и высказываются в социальных сетях, их офисы оперативно меняют адреса, а то и персонал, который не готов обманывать людей. Одни ООО прячутся за другими, а по итогу – сомнительная финансовая деятельность в духе "пирамид из 90-х" продолжается.

Возможно, перелом в деле наступит, когда поднимется волна общественного негодования, а правоохранители будут активнее рассматривать заявления пострадавших "вкладчиков".