Сьогодні на Донбасі знову втрати. Один український військовий загинув і ще один поранений внаслідок ворожого обстрілу. Обидва - бійці 72-ї бригади. По їхніх позиціях противник вдарив з протитанкового гранатомета. Загалом за день уже п'ять обстрілів.

Одного замечал - то он прыгнул в окоп и больше не вылазил. Тільки наші хлопці пішли інженерні роботи проводити - ну зараз поки не вилазить.

Передова в районі окупованого Дебальцевого. Боєць з позивним "Артист" заступає в наряд. Зараз його головна зброя - ось така військова оптика. Поки що гострий зір важливіший за кулі. Хоча й кулемет завжди напоготові.

Позивний "Артист", військовослужбовець Збройних сил України:

Помічали групу ДРГ десь метрів за 700 від нас. Але все одно вогонь не відкриваємо, посилюємо спостереження. Деколи чуємо виходи з чогось тяжкого - приблизно міномет, - щось таке. Але поки все добре, ведемо спостереження.

Але так спокійно не всюди. Це вже лінія оборони між Донецьком та Мар'їнкою - тут ворожі обстріли майже щодня. Причому, останнім часом бойовики все частіше застосовують важке озброєння.

Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:

После обеда - обстрелы в основном. Они сейчас начали крупный калибр подключать - 82, 120 миллиметров.

А ще - автоматичні гранатомети.

Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:

Также с АГС - очень часто. Два - три раза в неделю, периодически. И с минометов постоянно ведут огонь.

Ось з таких, як на цьому відео бойовиків.

А найгарячіша ділянка фронту зараз на Горлівському напрямку - тут бойовики вже декілька днів поспіль застосовують артилерію та важкі міномети.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Останнім часом дуже сильно нарощують калібри, тому що місяць-два тому ми говорили про стрілецьку зброю, або гранатомети - зараз з гранатометів все починається.

Попередня доба на фронті видалася відносно спокійною. В штабі ООС повідомили: ворог вгамувався і зменшив кількість обстрілів.