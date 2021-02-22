Євросоюз готує нові санкції проти Росії [ Редактировать ]
Про підготовку санкцій проти чотирьох російських високопосадовців домовилися міністри закордонних справ ЄС. Усе - через вирок і ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.
Як повідомляє Reuters, обмеження стосуватимуться голови Слідчого комітету РФ, начальника в'язниці, керівника російської Нацгвардії та генпрокурора. Санкційний механізм ЄС за порушення прав людини передбачає замороження активів і обмеження на поїздки.
Справа Навального може стати першим випадком, коли Євросоюз задіє цей механізм. Дипломати зазначили: порушення Кремля не можуть залишитися без відповіді.
Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини:
Після затримання опозиціонера Олексія Навального Євросоюз дав зрозуміти Росії, що не стане терпіти порушень міжнародного права і запровадив санкції у відповідь. Сьогодні, тут, у Брюсселі, ми знову обговоримо нові обмеження проти РФ. Зокрема, через вирок Навальному та термін його перебування в колонії.
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