Про підготовку санкцій проти чотирьох російських високопосадовців домовилися міністри закордонних справ ЄС. Усе - через вирок і ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомляє Reuters, обмеження стосуватимуться голови Слідчого комітету РФ, начальника в'язниці, керівника російської Нацгвардії та генпрокурора. Санкційний механізм ЄС за порушення прав людини передбачає замороження активів і обмеження на поїздки.

Справа Навального може стати першим випадком, коли Євросоюз задіє цей механізм. Дипломати зазначили: порушення Кремля не можуть залишитися без відповіді.

Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини: