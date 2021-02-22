"Операція приватизація": коли в Україні запрацює програма підтримки інвесторів [ Редактировать ]
Операція "приватизація". Фонд держмайна чекає від парламенту повного розблокування "Великої приватизації", яку зупинили на час епідемії. Ціна питання - щонайменше 12 мільярдів гривень. Саме на стільки поповниться бюджет, якщо нестратегічні держпідприємства викуплять і запустять у роботу.
Першими хочуть продати гірничо-хімічну компанію, готель "Президент", державні обленерго та кілька заводів, зокрема, столичний "Більшовик" та "Одеський припортовий".
У Фонді запевняють, стежитимуть, аби покупці дотримувались усіх умов контракту.
До процесу "Великої приватизації" долучили і урядовий офіс так званих "Інвест-нянь", там допомагатимуть інвесторам ефективніше співпрацювати з державою.
Дмитро Сенніченко, голова Фонду державного майна:
Чим швидше буде реалізована політика приватизації - тим більше ми залучимо інвесторів, тим менше буде корупції в державному секторі, - а як ви знаєте найбільша корупція в Україні знаходиться якраз у сфері державної економіки. Перше: треба забезпечити соціальну справедливість, щоб людей не звільняли. По друге: треба уважно дивитися за екологічними умовами - це класичні пост-приватизаційні умови - екологічна і соціальна.
Сергій Цівкач, виконавчий директор Офісу залучення інвестицій "UkraineInvest":
Приватизаційні процеси є дуже цікавими для нас, вони дають можливість надавати перспективу покупки готового об'єкту для інвесторів. Для цього ми розробили низку інструментів: один з них називається "Ukraine Invest Guide". 26 інвестиційних об'єктів у сфері приватизації увійшли до цього гайду, і за цей рік ми змогли залучити велику увагу інвесторів до приватизаційних процесів.
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