Операція "приватизація". Фонд держмайна чекає від парламенту повного розблокування "Великої приватизації", яку зупинили на час епідемії. Ціна питання - щонайменше 12 мільярдів гривень. Саме на стільки поповниться бюджет, якщо нестратегічні держпідприємства викуплять і запустять у роботу.

Першими хочуть продати гірничо-хімічну компанію, готель "Президент", державні обленерго та кілька заводів, зокрема, столичний "Більшовик" та "Одеський припортовий".

У Фонді запевняють, стежитимуть, аби покупці дотримувались усіх умов контракту.

До процесу "Великої приватизації" долучили і урядовий офіс так званих "Інвест-нянь", там допомагатимуть інвесторам ефективніше співпрацювати з державою.

Дмитро Сенніченко, голова Фонду державного майна:

Чим швидше буде реалізована політика приватизації - тим більше ми залучимо інвесторів, тим менше буде корупції в державному секторі, - а як ви знаєте найбільша корупція в Україні знаходиться якраз у сфері державної економіки. Перше: треба забезпечити соціальну справедливість, щоб людей не звільняли. По друге: треба уважно дивитися за екологічними умовами - це класичні пост-приватизаційні умови - екологічна і соціальна.

Сергій Цівкач, виконавчий директор Офісу залучення інвестицій "UkraineInvest":