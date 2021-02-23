Санкції проти Росії через ув'язнення опозиціонера Олексія Навального в Євросоюзі підготують упродовж тижня. З такою заявою виступив високий представник ЄС Жозеп Боррель. Це вперше Європа застосує новий санкційний механізм.

Він передбачає замороження активів і заборону на в'їзд до Європейського Союзу. На дії ЄС уже відреагували у Кремлі. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зазначив: попри обмеження, Росія звільняти Навального не буде. Таку позицію РФ представник ЄС Жозеп Боррель засудив.

Жозеп Боррель, високий представник ЄС: