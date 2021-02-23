Євросоюз підготує новий санкційний механізм проти Росії [ Редактировать ]
Санкції проти Росії через ув'язнення опозиціонера Олексія Навального в Євросоюзі підготують упродовж тижня. З такою заявою виступив високий представник ЄС Жозеп Боррель. Це вперше Європа застосує новий санкційний механізм.
Він передбачає замороження активів і заборону на в'їзд до Європейського Союзу. На дії ЄС уже відреагували у Кремлі. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зазначив: попри обмеження, Росія звільняти Навального не буде. Таку позицію РФ представник ЄС Жозеп Боррель засудив.
Жозеп Боррель, високий представник ЄС:
У нас є спільна думка, що Росія розвивається як авторитарна держава й відходить усе далі від Євросоюзу. Міністри одностайно зазначили, що останні події в країні - чіткий сигнал про не зацікавлення Москви в діалозі з ЄС. Навпаки - Росія ніби прагне конфронтації та відмежування від Європейського Союзу.
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