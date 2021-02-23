У Британії готуються до виходу з локдауну. Від початку січня країна живе в режимі суворого карантину. І лише з березня його почнуть поступово послаблювати. Як на спад епідемії вплинула вакцинація і коли британці зможуть знову ходити в гості - розповість Світлана Чернецька.

Вакцинація у Великій Британії набирає рекордних темпів. Наразі першу дозу сироватки від коронавірусу отримав кожен третій дорослий - це 17,5 мільйонів людей. А до кінця липня планують імунізувати все доросле населення країни.

Баррі Кіннерзлі, вакцинований пацієнт:

Будемо сподіватися, що кожен долучиться до цього процесу і разом ми зможемо подолати епідемію.

Перші результати загальної вакцинації науковці назвали "приголомшливими". Лише одна доза препарату "Пфайзер" зменшила тяжкість перебігу хвороби на 85 відсотків, а доза оксфордської "АстраЗенеки" - на всі 94 відсотки.

Надхім Захаві, заступник міністра охорони здоров'я з питань вакцинації:

На сьогодні у лікарнях досі перебуває приблизно 18 тисяч людей. Цей показник дуже різко зменшився - і це втішна новина. Очевидно, це завдяки суворим і дієвим карантинним обмеженням, а також початку вакцинації.

Тож нарешті в країні заговорили про послаблення локдауну. Щоправда, цей процес буде дуже поступовим. Насамперед відкриють школи. Це станеться лише за два тижні. Тоді ж дозволять зустрічатися з однією людиною надворі. І лише наприкінці березня на пікнік у парку можна буде збиратися компанії до шести осіб.

Метт Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії:

Ми маємо попередні дані, що темпи поширення вірусу серед вакцинованих зменшилися, але дослідження тривають. Та все одно рівень захворюваності досі високий, тому ми не можемо скасувати всі обмеження відразу, а лише окреслимо шлях, яким рухатимемося далі.

Від січня в країні не працюють усі магазини, окрім продуктових. Закриті перукарні, ресторани та заклади розваг. Заборонені подорожі країною та зустрічі з друзями та рідними. Це третій локдаун в країні від початку пандемії. І дуже ймовірно, що останній.