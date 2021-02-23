В испанском городке Л'Асплуга-да-Франкули под Таррагоной открылся необычный музей под названием El Museu Particular. В его залах невозможно потеряться, а среди экспонатов можно увидеть только один предмет, пишет suspilne.media.

Художественное пространство музея - это лишь одна витрина, за стеклом которой представлен только один предмет. В феврале им стала вилка, а в последующем ее заменит другой бытовой предмет: плюшевый мишка или пластиковый пакет.

Цель проекта - представить дом как этнографический музей, в котором полно неизученных предметов. Авторы идеи - историки Алекс Реболы и Анна-Мария Андеверт - в течение года планируют рассказывать истории бытовых вещей на сайте и в соцсетях проекта.

По словам одного из авторов проекта, на такую ​​инсталляцию его вдохновили карантин и самоизоляция.

"Начинаешь думать о вещах, о которых раньше не задумывался, например, о происхождении предметов, которыми мы пользуемся ежедневно", - отметил Реболы.

Первый экспонат частного музея - это обычная вилка. В окне можно увидеть выбранный объект и небольшой плакат с основной информацией о его истории. На страницах соцсетей и на своем вебсайте авторы проекта рассказывают историю происхождения, связывают объект с современным искусством или поп-культурой.

Ранее мы писали о том, что в Дубае открыли музей будущего в виде бублика. Строение занимает площадь в 30 тысяч квадратных метров. Также сообщалось, что Музей современного искусства Нью-Йорка запускает бесплатные онлайн-курсы.

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