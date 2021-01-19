Огромную надувную фигуру 45-го президента США Дональда Трампа в подгузнике и держащего в руке телефон, сделали экспонатом и достоянием Музея Лондона.

Руководитель музея Шерон Амент заявил, что надувной лидер США станет частью "протестной коллекции", куда в настоящее время входят предметы, связанные с суфаржистками и защитниками окружающей среды.

Добавляя пузатого ребенка в свою официальную коллекцию, мы тем самым отражаем настроения, которые царили в городе в день визита Трампа, и запечатлеваем особенный момент гражданского сопротивления.

Отмечается, что шарообразная фигура лидера США увидела мир в 2018 году, когда тот прибыл в британскую столицу Лондон с официальным визитом. После этого фигура была замечена в небе над несколькими американскими городами. А теперь он стоит в одном ряду с экспонатами, связанными с народными протестами.

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