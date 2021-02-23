В России прогремел взрыв на трубопроводе [ Редактировать ]
В Илекском районе Оренбургской области (Россия) произошел взрыв на магистральном газопроводе. После взрыва на трубопроводе "Союз" прекращен транзит газа в Казахстан, сообщает ТАСС.
По предварительной информации, газопровод принадлежит ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург".
На место выехали спасатели, региональные службы, специалисты минприроды области, газовики, экологи. Сейчас идет мобилизация сил для ликвидации аварии.
Прекращен транзит газа через ГИС "Алексеевка" на территорию Республики Казахстан.
"Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург - Новопсков. Причина: повреждение газопровода на 108-м километре газопровода "Союз" диаметром 1 400 с возгоранием газа. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Луганске произошел мощный взрыв на газораспределительном узле. Был демонтирован аварийный участок газопровода длиной 1,5 метра. Вследствие инцидента от подачи природного газа было временно отключено 95 абонентов села Веселенькое.
Также мы писали о том, что на заводе в Калуше произошел масштабный выброс химикатов.
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