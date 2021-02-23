На заводе в Калуше произошел масштабный выброс химикатов (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 22 февраля, в городе Калуш Ивано-Франковской области на заводе "Карпатнефтехим" произошел выброс газообразного вещества. В результате происшествия пострадал один человек.
Об этом сообщает местное издание galka.if.ua.
Отмечается, что произошел выброс газов без горения на сушильной башни по производству винилхлорида. Угрозы для населения нет.
Однако, в управлении гражданской защиты ОГА сообщили, что в результате возгорания есть травмированный, который обратился в лечебное учреждение с термическими ожогами пальцев верхних и нижних конечностей. Состояние легкое.
Спасательные подразделения к ликвидации последствий выброса не привлекались. Сейчас ситуация уже под контролем.
Ранее сообщалось, что в Китае на фармзаводе прогремел взрыв. В результате взрыва двое человек получили серьезные ранения. Их госпитализировали, однако они скончались в лечебном учреждении.
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